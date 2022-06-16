رابط سريع epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

تعد فترة الاختبارات أكثر الفترات قلقًا وتوترًا في كل منزل وخاصةً مرحلة انتظار الإعلان عن النتائج، فتكون هناك حالة عامة من الخوف والقلق عن مصير كل طالب في المرحلة التعليمية القادمة كما هو الحال الآن في منزل كل طالب من طلاب السادس الابتدائي في العراق إذ إنهم انتهوا من اختباراتهم الأسبوع الماضي فقط ولكن منذ اليوم الأول من نهاية الاختبارات وبدء البحث عن موعد الإعلان عن النتائج نتيجة للقلق الكبير الذي يمر به الطلاب وأولياء الأمور، ولكن بعد ظهور النتيجة في بعض المحافظات إلى الآن وملاحظة ارتفاع نسب النجاح لا داعي للقلق بالنسبة للمحافظات الأخرى تابعوا معنا لمعرفة موعد نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2022.

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022

بدءت اختبارات الطلاب في شهر مايو في الواحد والعشرين من الشهر وقد انتهت بعدها بأربعة أيام أي في الخامس والعشرين من الشهر ومنذ هذا الوقت ويبحث الطلاب عن موعد النتائج والكشف عنها، حيث أعلنت الوزارة أنها قد بدءت التصحيح ورصد الدرجات منذ انتهاء الطلاب للاختبارات وقد أتيحت النتائج في عدة محافظات مختلفة في العراق مثل كركوك والرصافة، والوزارة في طريقها للإعلان عن النتائج في كافة المحافظات الأخرى المتبقية في الأيام القليلة القادمة ما على الطلاب وذويهم سوى الانتظار بضعة أيام قليلة فقط، حيث يتم الإعلان عن النتائج في كل محافظة بمجرد الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات للطلاب بتلك المحافظة وتبذل الوزارة قصارى جهدها لأجل الكشف عنها قريبًا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي

أصبح الاطلاع على النتائج أسهل من ذي قبل فمن خلال الطالب أو ولي أمر معرفة النتيجة من المنزل أونلاين إذا تم اتباع الخطوات القادمة بالتفصيل:

زيارة رابط وزارة التعليم العراقية الرسمي من هنا من أجل الاطلاع على النتيجة الخاصة بالطلاب إلكترونيًا.

يختر الطالب تبويب النتائج ومن ثم السادس الابتدائي لتحديد النتائج المرغوب عرضها.

يكتب الطالب رقم جلوسه ومن ثم اسم رباعيًا والنقر على تبويب الاستعلام.

تعرض النتائج على الفور إذا قامت الوزارة بإتاحتها على الموقع الخاص بها.

ما هي الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية في العراق لعام 2022؟

قامت وزارة التربية العراقية بإرشاد أولياء الأمور على طريقة الاستعلام عن نتائج تلك المرحلة، كما ذكرت العديد من المواقع التي يمكن من خلالها معرفة النتائج، كان من ضمنهم الموقع الرسمي للوزارة، حيث نستطيع معرفة النتائج من خلال البحث عن الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية، ومن بعد ذلك قم باختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي ثم اضغط على (تنزيل)، وأخيرا قم بالبحث عن اسم الطالب في ملف الدرجات الذي سيظهر أمامك وستجد نتيجة .