نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف نتيجتك الان .. نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق عبر رابط وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مرحلة التعليم الابتدائي في العراق أهم مراحل التعليم التي يمر بها الطالب العراقي وذلك لأنها تتحكم في نسبة كبيرة من تفوق الشخص في المراحل التعليمية القادمة في مسيرة الطالب، لذا فمن الضروري الاهتمام بتأسيس الطالب بشكل جيد في مرحلة التعليم الابتدائي حتى يصبح متفوق دراسيا في ماهو قدم من مراحل تعليمية، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي في العراق بشئ من التفصيل من خلال موقعنا .. تابعونا.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق

عدد كبير من الطالب في المحافظات العراقية المختلفة قامو بتأدية امتحانات الصف السادس الإبتدائي لهذا العام وتميزت امتحانات الصف السادس هذا العام بدرجة عالية من الشفافية والصرامة ولم تسجل أي شكاوى سوء من الطلاب أو أولياء الأمور بخصوص الامتحانات، وكان الطلاب في العراق قد لاقوا اهتماماً كبيرا من قبل الوزارة التعليمة والإدارات التعليمية المختلفة من خلال القرارات التي تساهم في الحفاظ على صحة الطلاب ووقايتهم من الفيروسات المختلفة وبخاصة فيروس كورونا.

وكان وزير التربية والتعليم في العراق قد أشاد بدور الإدارات التعليمية في محافظات العراق والتي ساهمت في إخراج الامتحانات بهذا الشكل بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد بدأت عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ومراجعتها بعد الانتهاء من الإمتحانات بشكل مباشر هذا ويستطيع الأشخاص التعرف على نتائجهم في الامتحانات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الإبتدائي

يمكنكم الاستعلام إلكتروتنيا عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 لجميع الطلاب بمحافظات العراق الدور الأول من خلال القيام ببعض الخطوات وهي:

أولا: في البداية نقوم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية من خلال البحث عنه عبر صفحة البحث.

ثانيا: وبعد ذلك نختار نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي الدور الأول.

ثالثا: ومن ثم يتم إدخال إسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به في المكان المخصص لهذه البيانات بشرط أن تكون صحيحة.

رابعا: ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على خيار الإستعلام عن نتيجة امتحانات الصف السادس التب تظهر على شكل ملف pdf.

ما هي نسبة نجاح الطلاب في الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2022؟

قامت وزارة التربية داخل العراق بالتصريح عن نسبة النجاح التي سجلها طلاب الصف السادس الابتدائي في الدور الأول بجميع محافظات العراق، حيث ذكرت في بيان لها من خلال صفحتها الرسمية أن نسبة نجاح الشهادة الابتدائية لهذا العام قد بلغت حوالي 90 في المائة على مستوى جميع المحافظات، كما ذكرت أن عملية تدقيق وتصحيح إجابات الطلاب تمت على أكمل وجه وتم منح الطلاب الدرجات المستحقة لهم.