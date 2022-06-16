here خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام والجامعات العراقية

خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام والجامعات العراقية نوافيكم بها الآن حيث عمليات البحث مكثفة وشاغلة في جميع المواقع البحث على كافة مواقع التواصل الاجتماعي حول نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عليها اونلاين فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بشكل وبصورة الكترونية نوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي تدور حولها التساؤلات والاستفسارات وراء اجراء الاستعلام عليها أون لاين وذلك بعدما تم الكشف رسمياً عن تلك النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تقدم الى الالتحاق على القبول الموازي نحو 35 ألف طالب وطالبة على ان يتم الاشارة على قبول فقط نحو 22 ألف طالب وطالبة على ان تتزايد التساؤلات حالياً حول طرق الحصول على تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة الممكنة على نحو نستعرض ننقله الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم بكل بساطة وسهولة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي الأيقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية