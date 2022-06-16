عاجل- قفزة جديدة فى أسعار الغاز بـ أوروبا

جدة - نرمين السيد - وبحسب معطيات بورصة ICE فى لندن، فأن أسعار الغاز تجاوزت ولأول مرة منذ بداية أبريل، 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، وبلغ معدل نموها 19%.
وافتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو عند 1334.9 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة 3% عن سعر التسوية يوم الثلاثاء البالغ 1294 دولارا. كما بلغت سوق العقود الفورية الأوروبية 48.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بنسبة زيادة 20.29%.
وتأتى هذه الارتفاعات بمستوى لم نشهده منذ أوائل مارس، وذلك بعدما أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية، خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بنسبة 40%.
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