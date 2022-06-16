الناتو: بوتين يتحمل مسؤولية الاعتداء على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، "نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية المعتمدة على تكنولوجيا الجيل الخامس".
وفيما يخص الصراع الروسى الأوكرانى، قال ستولتنبرج، إن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يتحمل مسؤولية استمرار الاعتداء على كييف كدولة مستقلة".
وأضاف أن قمة الناتو المقبلة فى مدريد ستبحث التهديدات الروسية وتحديات الصين الأمنية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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