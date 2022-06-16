روسيا تكشف سبب تراجع إمدادات الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أرجع خبير الطاقة أليكسى جريفاش، نائب رئيس صندوق أمن الطاقة الوطنى الروسى، تراجع إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا عبر "السيل الشمالى-1" لأسباب فنية ناتجة عن إجراءات سياسية من الجانب الأوروبى (عقوبات).





وقال جريفاش، إن السياسيين فى أوروبا يمكنهم القول ما يريدون، لكن هناك حاجة فنية لصيانة التوربينات (عنفات غاز)، وبحسب العقد المبرم يجب أن يتم ذلك من قبل المصنع (سيمنز)، لافتا إلى أن الجانب الأوروبى يتحمل تبعات قراراته السياسية، فى إشارة إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، والتى حظرت إجراء صيانة لتوربينات (عنفات) الغاز الموردة من قبل "سيمنز".

ولم يستبعد جريفاش استمرار تراجع ضخ الغاز من روسيا عبر المسار ما لم يتم تقديم دعم فنى لهذه التوربينات أى إجراء صيانة.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد قلصت ضخ الغاز إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالى-1" بشكل ملحوظ وذلك لدواع فنية بسبب توقف توربينات من طراز "سيمنز" عن العمل، واعتبرت ألمانيا أن قرار تقليص حجم الإمدادات قرار سياسى.

ودفع تراجع الإمدادات عبر المسار إلى قفزة فى أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا بنحو 25%، وسط حالة من القلق فى أسواق الطاقة الأوروبية بسبب مخاوف من تراجع المعروض.