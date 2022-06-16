العالم اليوم - وزير جديد للطاقة في سلطنة عمان بموجب تعديل وزاري

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 04:18 مساءً - أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد مرسوما يقضي بإجراء تعديل وزاري يتضمن تعيين سالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن خلفا لمحمد بن حمد الرمحي.

كان الرمحي وزيرا للطاقة لأكثر من عقدين. وسلطنة عمان ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولكنها عضو في تكتل أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاء آخرين، بحسب "رويترز".

وكان العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن في السابق. كما أصدر سلطان عُمان اليوم الخميس مرسوما بإنشاء مجلس أعلى للقضاء.