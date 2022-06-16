العالم اليوم - الحريري يعلّق على قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 04:18 مساءً - علق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي صدر الخميس، في قضية اغتيال رفيق الحريري.

وقال سعد الحريري عبر حسابه على تويتر: "بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي".

وأضاف: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم".

وختم الحريري بالقول منشوره بالقول: "التاريح لن يرحم".

وحكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، على اثنين من أعضاء حزب الله غيابيا بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصا في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أن "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد حسن مرعي والسيد حسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها"، حسبما نقلت "فرانس برس".