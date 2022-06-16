مقتل 3 أشخاص فى قصف روسى بمدينة ليسيكانسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، عن هايداى قوله، إن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا كان يختبئ به مدنيون، مشيرا إلى أن عمليات إزالة الأنقاض جارية فى الوقت الحالي.

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