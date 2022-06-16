روسيا: نواجه حربا اقتصادية لم يسبق لها مثيل

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - ردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع الرأى القائل بأن مثل هذه القرارات الصعبة التى تتخذها الولايات المتحدة الآن ضد روسيا لم تتخذ حتى خلال الحرب الباردة: "هو حقا كذلك، فمثل هذه القرارات لم يتم اتخاذها حتى فى أثناء الحرب الباردة، ولم يتم اتخاذها ضد أى دولة فى العالم".

وأضاف بيسكوف:" أن روسيا تواجه حربًا اقتصادية غير مسبوقة على الإطلاق، فهى محاولات خنق وعزل".