العالم اليوم - جدول مباريات "عنيف".. اختبارات صعبة تنتظر كلوب وليفربول

انتم الان تتابعون خبر جدول مباريات "عنيف".. اختبارات صعبة تنتظر كلوب وليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 03:21 مساءً - مباريات نارية تنتظر نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، لتزيد من الضغط الذي يتعرض له المدرب الألماني يورغن كلوب، خاصة أن الفريق سيواجه أكبر غرائمه مباشرة بعد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يلعب ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي بالإضافة إلى توتنهام، في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، في تواريخ 6 و7 سبتمبر، و13 و14 سبتمبر، و4 و5 أكتوبر، و11 و12 أكتوبر، و25 و26 أكتوبر، و1 و2 نوفمبر.

وخلال تلك الفترة أيضا، سيخوض ليفربول مباريات صعبة أمام "الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مواجهة تشيلسي في 17 سبتمبر، وآرسنال في 8 أكتوبر، ومانشستر سيتي في 15 أكتوبر، وتوتنهام في 5 نوفمبر.

وبهذا، سيكون يوغرن كلوب أمام ضغط هائل لتحقيق نتائج قوية في مباريات كهذه، وسيتعين عليه إيجاد أفضل الطرق لاستخدام لاعبيه الأساسيين والذين يبقون على كراسي الاحتياط عادة، ليتجنب تراكم الإصابات.

ومما يزيد الأمور صعوبة، أنه لن تكون هناك عطلة شتوية بسبب كأس العالم.

وكان ليفربول قد حل مع كلوب في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، وكان قريبا للغاية من التتويج باللقب.

يذكر أنه في الوقت الذي يستعد ليفربول "للمعارك الرياضية" التي سيكون عليها خوضها، فإن تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام يخوضون مباراتين فقط ضد الفرق الستة الكبرى، مباشرة بعد مبارياتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا.