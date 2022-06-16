العالم اليوم - جدري القرود.. افريقيا سجلت 1597 حالة اشتباه بينها 66 وفاة

انتم الان تتابعون خبر جدري القرود.. افريقيا سجلت 1597 حالة اشتباه بينها 66 وفاة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 03:21 مساءً - قال القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أحمد أوجويل أوما، الخميس، إن أفريقيا سجلت 1597 حالة اشتباه بجدري القرود منذ بداية العام، توفي منها 66 حالة.

وأضاف أنه لم يتم بعد احتواء المرض في القارة، متابعاً: عندما تبدأ حملة تطعيم لاحتواء جدري القرود في العالم فإنها ينبغي أن تبدأ بأفريقيا.

وقال أوما، حسبما ذكرت "رويترز": "موقفنا هو أن التطعيم أداة مهمة ويجب أن يبدأ هنا في أفريقيا، هنا العبء أكبر، والمخاطر أعلى، والانتشار الجغرافي أوسع أيضاً".

وأوضح أوما أن الدول الأفريقية التي سجلت إصابات مؤكدة بجدري القرود هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا والمغرب وغانا وليبيريا وسيراليون.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً للجنة طوارئ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفشي جدري القرود يمثل حالة طوارئ في مجال الصحة.

وجدري القرود مرض متوطن في أجزاء من أفريقيا، وسجلت أكثر من 30 دولة لا يتوطن فيها المرض الفيروسي بؤر تفش هذا العام معظمها في أوروبا.