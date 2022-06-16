نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح الآن” رابط تسجيل الصف الأول الأردن 2023/2022 فيديو للتسجيل eservices.moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الصف الأول الأردن 2023/2022، من أهم ما يشغل بال وتفكير أولياء الأمور الآن في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن قرب انطلاق التسجيل إلكتروني للصف الأول الأساسي للمدارس الحكومية، للعام الدراسي القادم 2023/2022، ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم شرح لخطوات التسجيل الإلكتروني، ورابط التقديم والمستندات المطلوبة للتسجيل وموعد فتح رابط التقديم الإلكتروني وكافة التفاصيل.

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية على التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات إلكترونياً عن بعد، كما هو الحال في التسجيل للصفوف الأولى والروضات، وكذالك التسجيل لتوجيهي الأردن 2022، واستخراج نتائج جميع المراحل للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد جائحة كورونا التي جعلت من تقديم الخدمات عن بعد أمر ضروري وهام، للحفاظ على صحة المواطنين من إنتشار الفيروس.

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردني أن عملية التسجيل لا تقتصر على ولي الأمر فقط، ولكن من الجائز أن يقوم بالتسجيل أي شخص له صلة قرابة بالطفل، وذالك للتيسير في التسجيل وأشار أيضاً إلي أن التسجيل قد يكون عن طريق المدرسة، وأنهم موجه لهم تعليمات بمساعدة أولياء الأمور الغير قادرين على التسجيل لأي سبب من الأسباب.

الآن التسجيل للصف الأول الأساسي الأردن

أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن بدأ تفعيل رابط التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الأساسي من الطلبة الأردنيين أو غير الأردنيين للتسجيل في المدارس الحكومية من الخميس 2022/06/16 ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد الموافق 2022/07/31 الشهر القادم، وحددت الوزارة ألية التسجيل وقالت أن طلاب الروضة المسجلين غير مطالبين بالتسجيل كون بياناتهم موجودة وسوف يتم ترحيلها للصف الأول.

موعد بدأ التسجيل للصف الأول 2023/2022

علنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن موعد بدأ التسجيل الإلكتروني للصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية الأردنية، وقالت أن التسجيل متاح بداية من اليوم الخميس الموافق 16 يونيو حتى يوم الأحد الموافق 31 يوليو القادم عبر المنصة الخاصة بالتسجيل السابق ذكرها في المقال.

تعرف على ألية تسجيل وقبول الطلبة للصف الأول

رابط تسجيل الصف الأول الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني eservices.moe.gov.jo .

. تسجيل الرقم الوطني وكلمة المرور المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على تسجيل دخول ثم تسجيل مستخدم جديد.

الضغط على التسجيل للصف الأول الابتدائي.

كتابة بيانات الطفل بدقة ومراجعتها.

إرفاق المستندات المطلوبة.

سوف تظهر رسالة تم الحجز بنجاح.

أضغط على موافق.

المستندات المطلوبة للتسجيل

شهادة ميلاد الطفل المتقدم للصف الأول. شهادة التطعيمات الأساسية. صورة من دفتر العائلة. الوافدين إرفاق صورة من جواز السفر، وصورة من الإقامة وتكون سارية. شهادة بالكشف الطبي على الطفل وتكون من مركز معتمد. إحضار عدد 6 صور حديثة مقاس 4*6 للطفل.

موقع تسجيل الصف الأول الأردن 2023

كما أشرنا في صدر المقال فأن الموقع الخاص بالتسجيل يتم تجهيزه الآن للتسجيل من خلاله للأطفال وهو الآن عند الدخول عليه سوف يظهر لك رسالة ” سوف يتم تفعيل الخدمة قريباُ” فعلى أولياء الأمور تجهيز المستندات المطلوبة والتي ذكرناها سابقاً وعندما يتم تفعيل الخدمة تكون جاهزة للرفع وإتمام التسجيل.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تهتم وزارة التربية والتعليم في المملكة بتطويع التكنولوجيا في كافة مراحل التعليم، بداية من التسجيل للصفوف الأولى حتى استخراج النتائج، وتحظى الوزارة بدعم كبير من الحكومة الأردنية إدراكاً للدور الهام الذي تقوم به، في العمل على تحسين جودة التعليم في المملكة.

ألية الإستعلام عن نتيجة طلب التسجيل في الصف الأول

أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم السيد أحمد المساعفة أن بعد انتهاء فترة التقديم في الصف الأول في المدارس الحكومية، سوف يتم مراجعة كافة الطلبات من قبل مدير / مديرة المدرسة، لمعرفة مدى صحة البيانات المسجلة وطبقاً للأعداد المطلوبة لكل مدرسة، سوف يتم اختيار الطلاب وأختار أولياء أمورهم عن طريق إرسال رسائل نصية لهم بالقبول على أرقام الجوال.