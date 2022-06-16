نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “محدث” هنا رابط موقع تسجيل الصف الأول الأردن 2023/2022 المدارس الحكومية eservices.moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تفعيل موقع تسجيل الصف الأول الأردن 2023/2022، للعام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 2022/06/11، من أجل دخول أولياء أمور الأطفال التي توافرت بها شروط التسجيل والتقديم لأبنائهم، تأتي هذه الخطوة من وزارة التربية والتعليم الأردنية توفيراً للوقت والمجهود لأولياء الأمور للعام الثالث على التوالي، التي يتم التقديم للأطفال إلكترونياً من خلال رابط التسجيل المحدث الجديد، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم الرابط المحدث وخطوات التسجيل، وأهم المستندات الواجب رفعها وأهم الشروط لعملية التسجيل الإلكترونية.

أعلن الناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردني أن أي من أقارب الطفل يمكنه التسجيل، ولا يشترط أن يكون التسجيل عن طريق ولي الأمر فقط، وذالك للتيسير للتسجيل للجميع عن طريق أي فرد من العائلة، وكذالك عن طريق المدرسة عن طريق إدارة المدرسة.

أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تفعيل رابط تسجيل الصف الأول الأساسي، بداية من اليوم الخميس الموافق 2022/06/16، ويستمر الرابط متاح للتسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2022/07/31 الشهر القادم، وقالت الوزارة أن التسجيل للأردنيين والمقيمين للمدارس الحكومية فقط، وطالبت أولياء أمو الأطفال في الروضة المنتقلين للصف الأول، عدم الدخول والتسجيل كون أبنائهم متوفر بياناتهم، وسوف يتم ترحليها إلي الصف الأول.

موقع تسجيل الصف الأول الأردن 2023/2022

الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل eservice.moe.gov.jo .

. تسجيل بيامنات ولي الأمر لدخول الموقع.

النقر على تسجيل مستخدم جديد.

ثم أدخل على تسجيل الصف الأول الأساسي 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة عن الطفل المراد التسجيل له.

رفع المستندات المطلوبة ثم أضغط تسجيل.

سوف تصلك رسالة بنجاح عملية التسجيل.

تسجيل الصف الأول الأساسي 2022 الأردن

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن وزارة التربية والتعليم سوف تطلق المنصة الإلكترونية لتسجيل أطفال الأول الأساسي، للتسجيل في المدارس الحكومية السبت المقبل، وأشار إلي أن الوزارة تطوع الوسائل التكنولوجية، في التسهيل على أولياء الأمور في عملية التسجيل واستخراج النتيجة، وأشار إلي أن التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ساهمت في إطلاق المنصة.

موعد التسجيل للصف الأول 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن عملية التسجيل ستنطلق خلال اليوم السبت 2022/06/16 وتستمر حتى الخميس 2022/07/31 وحددت ألية وضوابط التسجيل التي سنقدمها لكم فيما يلي.

ألية التسجيل للصف الأول الأساسي 2023

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل

شهادة ميلاد الطفل + شهادة التطعيمات الأساسية + صورة من دفتر العائلة.

شهادة معتمدة من مركز طبي رسمي بالكشف عن الطفل المراد التسجيل له.

إرفاق 6 صور للطفل حديثة مقاس 4*6 والأطفال الوافدين إرفاق صورة من إقامة الطفل تكون سارية المفعول.

ألية قبول الأطفال في المدارس الحكومية

بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكترونية يقوم مدير أو مديرة المدرسة بمراجعة الطلبات التي قدمت للتسجيل، في المدرسة ومراجعة المستندات المطلوبة ومطابقة الشروط الخاصة بالتسجيل، ومن تنطبق عليه الشروط المحددة سوف توقع بالموافقة على الطلب، وإرسال رسالة نصية لولي الأمر بالموافقة عبر رقم الهاتف المسجل في طلب التقديم.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تعمل الوزارة بكل جهد في تقديم خدماتها إلكترونياً، وإنشاء موقع تسجيل الصف الأول الأردن 2023/2022، هو مثال لهذه الخدمات التي تسهل على أولياء الأمور عملية التقديم لأبنائهم، كما تعمل الوزارة على تطوير المناهج الدراسية خاصة لمراحل التعليم الأولى، تماشياً مع نظام التعليم في الدول المتقدمة.