نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار رحلات الحج وشروط السفر 2022 خطوات الحجز بالتفصيل في المقال التالي
أسعار رحلات الحج وشروط السفر 2022 ، يبدأ موسم الحج فنجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن كيفية الحجز للسفر لأداء المناسك ويبحثون أيضا عن الأسعار الأنسب إلى جانب أن المملكة العربية السعودية قد وضعت بعض الشروط اللازم توافرها قبل البدء في إجراءات السفر، كما يلزم على المسافرين الالتزام بالقواعد المحددة والتسجيل عبر موقع أبشر الالكتروني وتجهيز الأوراق المطلوبة كما يوجد طريقة أخرى لحجز رحلات الحج سوف نوضحها في هذا المقال.
خطوات حجز رحلات الحج لعام 2022
يسهل التقديم لأداء مناسك الحج عبر الموقع الخاص بوزارة الحج والعمرة ذلك الذي قامت المملكة السعودية بالعمل عليه لتسهيل على المواطنين المقيمين بالسعودية حجز الحج، إلى جانب إمكانية الحجز عبر موقع أبشر الالكتروني الذي يوفر أفضل الخدمات السعودية للمواطنين، وتتمثل خطوات تسجيل الحج فيما يلي:
- تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة أو موقع أبشر من خلال الروابط المحددة.
- يجب التأكد من إدخال كافة البيانات الصحيحة للمواطن المسافر من الاسم والرقم السري ورقم الهوية الشخصية.
- اختيار الجوازات من قوائم الاختيارات بموقع أبشر ثم معرفة أحقية المسافر في الحج.
- معرفة التصاريح الخاصة بالحج بعد إدخال رمز التحقق.
أسعار رحلات الحج وشروط السفر 2022
يجب الالتزام بالشروط تلك التي وضعتها المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب أن يكون المسافر قادر بدنيا على أداء مناسك الحج ولا يزيد عمره عن 65 عاما.
- يلزم الحصول على لقاح الكورونا لضمان سلامة المواطنين، والخضوع لتحليل pcr قبل السفر ب 72 ساعة وتقديم النتيجة السلبية.
- يلزم الحصول على تصريح الحج والتأكد من دفع كافة الرسوم اللازمة للسفر وان يكون جواز السفر ساري المفعول.
أسعار رحلات الحج 2022
يهتم الحجاج بمعرفة أسعار رحلات الحج والتي تختلف وفقا لمستوى الحج سواء كانت اقتصادي أو خمس نجوم وفيما يلي سوف نوضح تلك الأسعار:
- نجد أن سعر المستوى الاقتصادي يبدأ من 82500 جنية مصري ولابد من دفع 20 ألف كمقدم حجز للرحلة، ومن الجدير بالذكر السماح إلى عدد تأشيرات محدد يصل إلى 6440 تأشيرة بهذا المستوى لا تشمل تذكرة الطيران.
- يصل سعر حجز رحلة الحج بالمستوى الخمس نجوم إلى 177500 جنية للصف الأول و157500 للصف الثاني، على أن يقوم المواطن بدفع 30 ألف جنية كمقدم حجز، ويصل عدد التأشيرات المسموح بها لهذا المستوى إلى 2760 تأشيرة، ويمكن تغيير الأسعار وفقا لقرارات المملكة السعودية.
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