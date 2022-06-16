أسعار رحلات الحج وشروط السفر 2022 خطوات الحجز بالتفصيل

أسعار رحلات الحج وشروط السفر 2022 ، يبدأ موسم الحج فنجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن كيفية الحجز للسفر لأداء المناسك ويبحثون أيضا عن الأسعار الأنسب إلى جانب أن المملكة العربية السعودية قد وضعت بعض الشروط اللازم توافرها قبل البدء في إجراءات السفر، كما يلزم على المسافرين الالتزام بالقواعد المحددة والتسجيل عبر موقع أبشر الالكتروني وتجهيز الأوراق المطلوبة كما يوجد طريقة أخرى لحجز رحلات الحج سوف نوضحها في هذا المقال.

خطوات حجز رحلات الحج لعام 2022

يسهل التقديم لأداء مناسك الحج عبر الموقع الخاص بوزارة الحج والعمرة ذلك الذي قامت المملكة السعودية بالعمل عليه لتسهيل على المواطنين المقيمين بالسعودية حجز الحج، إلى جانب إمكانية الحجز عبر موقع أبشر الالكتروني الذي يوفر أفضل الخدمات السعودية للمواطنين، وتتمثل خطوات تسجيل الحج فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة أو موقع أبشر من خلال الروابط المحددة.

يجب التأكد من إدخال كافة البيانات الصحيحة للمواطن المسافر من الاسم والرقم السري ورقم الهوية الشخصية.

اختيار الجوازات من قوائم الاختيارات بموقع أبشر ثم معرفة أحقية المسافر في الحج.

معرفة التصاريح الخاصة بالحج بعد إدخال رمز التحقق.

أسعار رحلات الحج وشروط السفر 2022

يجب الالتزام بالشروط تلك التي وضعتها المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المسافر قادر بدنيا على أداء مناسك الحج ولا يزيد عمره عن 65 عاما.

يلزم الحصول على لقاح الكورونا لضمان سلامة المواطنين، والخضوع لتحليل pcr قبل السفر ب 72 ساعة وتقديم النتيجة السلبية.

يلزم الحصول على تصريح الحج والتأكد من دفع كافة الرسوم اللازمة للسفر وان يكون جواز السفر ساري المفعول.

أسعار رحلات الحج 2022

يهتم الحجاج بمعرفة أسعار رحلات الحج والتي تختلف وفقا لمستوى الحج سواء كانت اقتصادي أو خمس نجوم وفيما يلي سوف نوضح تلك الأسعار: