لينك موقع نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس من أكثر الموضوعات التي تتصدر البحث على جوجل منذ يوم أمس، حيث أعلن يوم أمس الأربعاء وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني عن اعتماد النتائج، وسوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عنها فتابعونا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف يوم أمس عن اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية، حيث بلغت نسبة النجاح على مستوى الجمهورية 79%ٌ ، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنين 74.8% ، أما بالنسبة للبنات فقد بلغت نسبة النجاح 83% ، وهي نسب مرتفعة عن الأعوام السابقة، حيث تعمل مشيخة الأزهر على تطوير التعليم ليتوافق مع متطلبات العصر الحديث مع المحافظة على المباديء العامة للتعليم الأزهري.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالأزهر

في البداية يتم الدخول غلى البوابة الرسمية لنتائج الأزهر.

يحدد المستخدم كونه طالب.

يتم اختيار نتائج الطلبة.

يقوم المستخدم بإدخال رقم الجلوس المستعلم عنه.

يضغط على زر الاستعلام.

تظهر نتائج الطالب.

نتائج الأزهر

يذكر أن التعليم الأزهري في مصر يلقى اهتماما خاصا من قبل الأزهر الشريف، ويدرس به قطاعا كبيرا من الطلبة والطالبات الراغبين في تعلم مباديء الدين الإسلامي وحفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى المواد العادية التي تقوم وزارة التربية والتعليم بوضعها، ويحرص الازهر على مواكبة التطورات المستمرة في الوقت الراهن في التعليم، فيتم تطوير المناهج على فترات متقاربة لتلائم احتياجات التعليم.

يذكر أن العديد من الطلبة قد بدءوا في التوجه إلى التعليم الأزهري كبديل للثانوي العام، وذلك لتجنب التغييرات الكبيرة التي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضعها على المناهج الموضوعة مؤخرا، هذا ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية خلال الشهر الجاري، وسوف نتابع معكم أخر أخبار الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة ألأزهرية وكذلك الثانوية العامة، ونتمني للجميع النجاح والتوفيق في كافة المراحل الدراسية وتحقيق الأمنيات، والوصول إلى اعلى المراكز، وسوف نتابع معكم كافة التحديثات الخاصة بنتائج الأزهر أولا بأول وكذلك كافة النتائج التي يتم اعتمادها خلال الأيام القادمة، حيث سيبدأ سباق المرحلة الثانوية خلال الايام القادمة.

نتائج الشهادة في الابتدائية الأزهرية من بعد طول انتظار خلال الأيام القليلة الماضية فقد أعلنت بوابة الأزهر الشريف الاليكترونية بمصر ويكمن لكافة طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية الآن معرفة النتيجة الخاصة بهم عن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 فقط من خلال الدخول على بوابة الأزهر الاليكترونية ومن ثم كتابة رقم الجلوس ونضغط على عرض النتائج.