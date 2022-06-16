عاجل- وصول رئيسى أركان المنطقة الشرقية والغربية بليبيا إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فأن رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا حرصا على ضمان إنجاح المسار العسكرى الذى حرصت مصر على استضافة أعماله لتسوية الأزمة فى ليبيا، واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.
يشار إلى أن أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، كانت قد انطلقت أمس الأربعاء، فى القاهرة لبحث جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والحفاظ على وقف إطلاق النار.
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