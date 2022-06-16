ماكرون يشيد بالشعب الأوكرانى فى مواجهة العملية الروسية

وقال الرئيس ماكرون فى كلمة خلال جولته التفقدية لمدينة "إربين" - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس - إنهم هنا لإظهار احترامهم وإعجابهم بشجاعة الرجال والنساء الأوكرانيين.
وأضاف الرئيس الفرنسى: "لقد رأينا جميعا صورا لمدينة مدمرة وهى مدينة بطولية حيث أوقف الأوكرانيون هنا الجيش الروسى الذى كان ينزل فى كييف. لذلك يجب أن نتخيل بطولة الجيش وبطولة الشعب الأوكرانى"، موضحا أنه "من خلال الدعم المالى، بدأنا نحن الأوروبيون فى توفير التمويل لإعادة بناء هذه المدن التى تضررت ودمرت".
وتابع الرئيس ماكرون قائلا "نحن ندعم أيضا أوكرانيا من خلال خبرائنا حتى يمكن الحكم على جرائم الحرب. وسنواصل هذا الدعم بمرور الوقت بكل هذه الأشكال. وهناك أيضا دعم سياسى، وهذا ما أردنا القيام به من خلال المجيء إلى هنا".
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