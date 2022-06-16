السلطات الاسرائيلية ترفض عودة الأسير الأردني أبو خضير الى المملكة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 يونيو 2022 02:02 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر مطلع ان السلطات الاسرائيلية منعت الاسير الاردني المحرر اسيد ابوخضير من العودة الى المملكة . وكان الاحتلال افرج عن ابو خضير الاسبوع المقبل بعد 6 سنوات من السجن .

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