جدة - نرمين السيد - وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قد أعلن أن الوقت مازال مبكرا لإعلان انتصار البشرية على فيروس كوفيد-19 ومتحوراته وإعلان إنهاء الجائحة رسميا.
وأضاف أدهانوم بأن معظم البشر حول العالم لم يحصلوا على اللقاح خصوصا فى إفريقيا، فأكثر من مليار شخص فى الدول الفقيرة ومنخفضة الدخل ليسوا محصنين ضد الفيروس، وأن 57 دولة فقط لقحت 70% على الأقل من سكانها، ومعظم الدول من ذات الدخول المرتفعة، مشيرا إلى التأثير السلبى للتغيرات المناخية والمشاكل الجيوسياسية على قدرة الدول الأفقر على مواجهة الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.