عاجل- خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قد أعلن أن الوقت مازال مبكرا لإعلان انتصار البشرية على فيروس كوفيد-19 ومتحوراته وإعلان إنهاء الجائحة رسميا.

وأضاف أدهانوم بأن معظم البشر حول العالم لم يحصلوا على اللقاح خصوصا فى إفريقيا، فأكثر من مليار شخص فى الدول الفقيرة ومنخفضة الدخل ليسوا محصنين ضد الفيروس، وأن 57 دولة فقط لقحت 70% على الأقل من سكانها، ومعظم الدول من ذات الدخول المرتفعة، مشيرا إلى التأثير السلبى للتغيرات المناخية والمشاكل الجيوسياسية على قدرة الدول الأفقر على مواجهة الجائحة.