عاجل- سلطان عمان يصدر مرسوما بإجراء تعديل وزارى

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أصدر سلطان عمان ثلاثة مراسيم، الأول يفيد بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، والمرسوم الثانى يتضمن تنظيم إدارة شؤون القضاء. أما المرسوم السلطانى الثالث، يتضمن ‏إصدار نظام بشأن المحافظات.

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