بولندا تستقبل أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة حرس الحدود البولندية، بارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و90 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا فى 24 من فبراير الماضى.





وأورد راديو "بولندا" فى نشرته الإنجليزية اليوم الخميس، أن 24 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس، مقابل 24 ألف لاجئ دخلوا البلاد يوم الثلاثاء الماضى. يذكر أن بولندا مررت - فى مارس الماضى - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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