روسيا: إطلاق لقاح ضد جدرى القرود يستغرق 10 أشهر

جدة - نرمين السيد - وقال جيتسبورج على هامش منتدى "بطرسبورج" الاقتصادى الدولى، إن اللقاح يمكن تصنيعه باستخدام ناقلات الفيروس الغدية، والتى أنتج على أساسها لقاح "سبوتنيك - V " الروسى ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مركز "جاماليا" يمكن أن يطلق لقاحا ضد جدرى القردة خلال فترة تتراوح بين 3 و10 أشهر فى حال قدمت وزارة الصحة الروسية طلبا بذلك.

ويعد جدرى القردة مرض فيروسى نادر حيوانى المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التى يعانى منها المصابون بالجدرى، ولكنها أقل شدة.