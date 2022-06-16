نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعداديه الأزهرية 2022 مُتاحة رسمياً خلال بوابة الازهر الإلكترونية برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازلنا نتابع معكم أخبار وتفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، إذ يواصل الطلاب في الأزهر الشريف البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالثالإعدادي أزهر، حيث أعلنت الجهات المعنية أنه سوف يتم ذلك من خلال لينك بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم فقط أو برقم الجلوس، وقد شهدت محركات البحث بحثا مكثفا عن موعد ظهور النتيجة، وذلك من قبل ألاف الطلاب وأولياء امورهم للاطمئنان على معدلاتهم هذا العام الدراسي وفي تلك المرحلة التعليمية الهامة،وفي هذا الإطار أعلن قطاع الأزهر الشريف بالفعل عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 رسميا، وإليكم التفاصيل.

نتيجة الشهادة الاعداديه الأزهرية 2022

من المتوقع اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 خلال ساعات قليلة حيث أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب، وقد صرحت بعض المصادر انه تم بالفعلاعتماد الدرجات، لذلك فإنه من المرجح أن تصبح النتائج متاحة على الموقع في أقرب وقت، حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمعرفة بيان نجاحهم من خلال الاسم فقط عبر التوجه إلى رابط موقع بوابة الأزهر الشريف الذي فعله قطاع المعاهد مؤخراً، أو يتوجه الطالب إلى المعهد المسجل به ثم الاطلاع على النتائج بشكل تفصيلي.

تفاصيل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

وفقا لما أوضحه المسؤولون فقد جاءت تفاصيل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، على النحو التالي: شهدت نسبة نجاح الفتيات في نتيجة الإعدادية الأزهرية تفوقا عن نسبة البنين، إذ وصل عدد الطالبات الناجحات نحو 66170 بنسبة نجاح 77.90%، أما بالنسبة للبنين فكان عدد الطلاب الذين تجاوزوا امتحان الشهادة الإعدادية 75662 وقد وصلت نسبة نجاحهم إلى ‏63.58 %.

بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

يمكن للطلاب واولياء الأمور الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 من خلال لينك بوابة الازهر الالكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية .

. الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

اضافة رقم الجلوس والبيانات المطلوبة ثم الضغط على عرض النتيجة.

أصبح مُتاح الآن لطلاب الشهادة الاعدادية الازهر الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الجاري 2022 من خلال بوابة الازهر الالكترونية، حيث قد وفرت مشيخة الازهر خدمة الاطلاع على النتائج خلال البوابة الالكترونية للأزهر، وذلك لكي يتمكن كل طالب من الحصول على النتيجة الخاصة بة بشكل الكتروني و بكل سهولة.