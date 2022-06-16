قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا يتفقدون الوضع في مدينة إربين الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:28 مساءً - تفقد قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، صباح اليوم الخميس، الوضع في شوارع مدينة إربين الأوكرانية للتعرف على حجم الدمار بها جراء العملية العسكرية الروسية.

تأت الزيارة في سابقة هى الأولى لوصول 3 قادة من الاتحاد الأوروبي دفعة واحدة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم، للقاء الرئيس فلوديمير زيلينسكي.

وتهدف الزيارة إلى إظهار الدعم الغربي القوي لأوكرانيا وذلك وفقا لتصريحات الرئيس الفرنسي.

وأظهرت اللقطات القادة الثلاث خلال وصولهم إلى محطة قطارات كييف حيث لم تعلن الزيارة مسبقا نظرا لظروف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ودوت عدة صفارات إنذار من غارات في كييف مع بدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي زيارة مشتركة لإظهار الدعم لأوكرانيا التي تكافح للصمود في وجه هجوم روسي.

وسينضم كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا إلى الزعماء الثلاثة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومن المتوقع أن تتطرق إلى مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحرب ذاتها.