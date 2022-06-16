الدفاع الروسية: إسقاط طائرة سوخوي 25 وتدمير 7 مسيّرات في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة أوكرانية من طراز سوخوي -25 في مقاطعة خاركوف ودمرت 7 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن الدفاعات الجوية اعترضت أيضا صاروخا من طراز توتشكا-أو في لوجانسك، و21 قذيفة من راجمات صواريخ أوراغان في مقاطعتي خيرسون وخاركوف ولوجانسك ودونيتسك.

وأفاد كوناشيكوف بأن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية قضت على أكثر من 200 عنصر من الفصائل القومية ودمرت عددا من المواقع والمعدات العسكرية بينها محطة للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات و6 دبابات ومدرعات أخرى، وراجمة صواريخ من طراز “جراد”.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت موقعين لقيادة القوات الأوكرانية ومحطة حرب إلكترونية في منطقة خاركوف، كما دمر الطيران الروسي 3 مراكز قيادة ومركزا لإصلاح وترميم المدرعات، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز “بوك-إم1″، فيما أدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 280 عنصر من الفصائل الأوكرانية.

كما أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن حصيلة خسائر أوكرانيا قد بلغت، 204 طائرات، و131 مروحية، و1218 طائرة بدون طيار، و340 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و569 3 دبابة ومدرعة أخرى، و526 راجمة صواريخ، و1968 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و3647 مركبة عسكرية خاصة.