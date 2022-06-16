قوات دونيتسك ولوجانسك تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لقيادة قوات لوجانسك الشعبية اليوم الخميس:"لقد تكبد العدو، خلال الاشتباكات بين وحداتنا والقوات الأوكرانية فى اليوم الماضى، خسائر فى القوى العاملة والمعدات العسكرية، منها 29 عسكريا و7 ناقلات جند مدرعة وثلاث قطع من الآليات".
يُذكر أن قيادة قوات لوجانسك كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضى، عن القضاء على 29 عسكريا من القوات الأوكرانية أيضا.
ومن جانبها، أكدت قوات دونيتسك اليوم الخميس أنها تمكنت بمساعدة الجيش الروسى من تدمير راجمتى صواريخ من طراز "جراد" و 47 عنصرا من قوات الأمن الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت قوات دونيتسك أعلنت أمس الأربعاء، أن خسائر القوات الأوكرانية فى المعارك معها بلغت أكثر من 30 شخصا خلال اليوم الماضى.
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