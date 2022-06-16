العالم اليوم - شعاع كابيتال تستكمل استحواذها على "أليانز" للخدمات البحرية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 12:21 مساءً - أعلنت شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، استكمال تمويل صفقة الاستحواذ على شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية القابضة المحدودة "أليانز" لصالح صندوقها المُدار، وذلك بعد الحصول على تسهيل مالي بقيمة 160 مليون دولار لمدة 7 سنوات من بنك الفجيرة الوطني والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب).

بحسب بيان صحفي يُعد هذا التسهيل من أكبر التسهيلات القائمة على معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) في مجال تمويل صفقات الاستحواذ في المنطقة، فيما يُعتبر تمويل "أليانز" أحد التسهيلات الائتمانية القليلة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي يرتبط سعرها الاسترشادي بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) محدد الأجل.

وفي إطار هذه الصفقة، استحصلت شعاع لصالح صندوقها المدار أيضاً على مبادلة سعر الفائدة لمدة 7 سنوات من بنك الفجيرة الوطني، في خطوة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة.

تعمل "أليانز" في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية مع أسطول هو الأكبر حجما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم 117 سفينة دعم بحري مملوكة ومستأجرة. ويضم أسطول الشركة خليطاً من سفن إمداد المنصات، وقوارب سحب المرساة، وقوارب الأطقم، وبوارج السكن البحرية، والبوارج المسطحة، وغيرها.

ويشكّل الاستحواذ على "أليانز" ثاني الاستثمارات الاستراتيجية لصندوق شعاع المدار في قطاع سفن الدعم البحري بعد الاستحواذ على مجموعة "ستانفورد مارين"، المتخصصة في تشغيل سفن الدعم البحري وتتخذ من دبي مقراً لها، والتي تعد من أبرز رواد القطاع في المنطقة على مدى أكثر من عشرين عاماً.

وبعد صفقة "أليانز" الأخيرة، باتت محفظة صندوق شعاع المدار اليوم تضم 152 سفينة دعم بحري، مما يجعل أسطولها الأضخم في المنطقة والرابع على مستوى العالم. وتتوقع شعاع تحقيق منافع كبيرة من تآزر أعمال الشركتين على صعيدي الإيرادات والتكاليف بالإضافة إلى نمو الحجم الاقتصادي على أساس سنوي.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال، في البيان إن الصفقة تعد خير مثال على التزام الجانبين بدعم نمو الشركات الإقليمية العملاقة. ويعكس اعتمادنا للتمويل القائم على معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) مرونتنا وقدرتنا العالية على التكيف السريع مع التوجهات الجديدة في أسواق التمويل".

من جانبه، قال نيل روبرتسون جونز، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الفجيرة الوطني: "تعتبر هذه الصفقة الثانية من نوعها في قطاع سفن الدعم البحري التي ينفذها قسم الطاقة والخدمات البحرية في بنك الفجيرة الوطني بالتعاون مع شعاع. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد علاقتنا الراسخة والمستمرة مع شعاع، وهو ما يعكس أيضاً ثقتنا الكبيرة بقدرة "أليانز" على اغتنام فرص النمو في قطاع النفط والغاز البحري، بما يتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية".

وبدوره، قال نيكولاس تيفينو، العضو المنتدب لتمويل المشاريع والتجارة في "ابيكورب" إن قاعدة الأصول عالية الجودة التي تمتلكها "أليانز"، والدعم المهم الذي تقدمه لقطاع سفن الدعم البحري من حيث تطوير أنشطة التنقيب والإنتاج البحري في المنطقة، تعدّ إضافةً قيّمة لمحفظتنا المتنامية من الاستثمارات ذات الأثر الملموس على القطاع.