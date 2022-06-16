نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 “مُتاحة الأن” خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022، تم الاعلان خلال الساعات القليلة الماضية من قبل مشيخة الأزهر الشريف عن اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وذلك بنسبة نجاح 78.96%، وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الازهر الالكترونية.
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022
بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 للفصل الدراسي الثاني هذا العام حوالي 78.96% وتجدر الإشارة إلى أنه تفوقت الفتيات على البنين في النتيجة وقد بلغ عددهن حوالي 69940 طالبة، وفي السياق ذاته وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بنشر نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، تسهيلا على الطلاب في الحصول على درجاتهم بشكل الكتروني، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، داعيًا لهم إلى بذل مزيد من التعب و الجهد لتحقيق أهدافهم، كما نصح الضويني وكيل الأزهر الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الأول في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بضرورة المُذاكرة حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم.
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 برقم الجلوس
تم تفعيل رابط بوابة الازهر الالكترونية، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022، وقد شهدت البوابة اقبالا كبيرا من قبل آلاف الطلبة والطالبات وأهاليهم بمجرد ان عرفوا خبر اعتماد النتيجة منذصباح امس الأربعاء، وتمكن الكثير منهم بالفعل من استخراج درجاتهم بشكل تفصيلي باتباع بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها لحضراتكم من خلال السطور القادمة.
خطوات استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022
يستطيع الطلاب واولياء امورهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب الضغط على على الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.
- ومن ثم يقوم المستعلم باختيار قطاع المعاهد الأزهرية.
- بعد ذلك يختار قائمة الطالب من أعلى القائمة الرئيسية
- يحدد قسم نتائج الامتحانات.
- يقوم بإضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك.
- واخيراً يجبالضغط على عرض النتيجة.
- سوف تظهر تفاصيل النتيجة خلال عدة دقائق بعد قيام الموقع بتحميلها.
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