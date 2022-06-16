نتائج الازهر برقم الجلوس 2022 لطلاب الإعدادية والإبتدائية على بوابة الازهر الالكترونية

من المقرر أن يتم اعلان نتائج الازهر برقم الجلوس 2022عبر بوابة الازهر الالكترونية، وذلك وفقا لما حدده المسؤولون في مشيخة الأزهر، وقد شهدت البوابة استقبالا واسعاً للمئات من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الباحثين عن نتيجة ابناءهم، سواء في الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية، خاصة بعد الاعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية رسميا منذ الساعات القليلة الماضية، وقد أوضحت المصادر في مشيخة الازهر أنه سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري الفصل الدراسي الثاني 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة، فور الانتهاء من اعمال التصحيح وجمع الدرجات، و بعد ذلك يتم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وفي التقرير التالي نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

نتائج الازهر برقم الجلوس 2022

وفي السياق ذاته فمن المقرى يتم نشر نتيجة اخر مرحلة في الاعدادية الازهرية عبر موقع نتائج الازهر برقم الجلوس 2022كما ذكرنا في السطور السابقة، ويتم ذلك بمجرد الاعلان عن ظهورها رسميا بعد الانتهاء من إجراء المراجعات النهائية التي تسبق اعتمادها رسميا، وتشير بعض المصادر إلى أنه قد بلغت نسبة النجاح المبدأية في نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2022 للفتيات حوالي 77.90%، فيما وصلت نسبة النجاحللبنين ‏‏63.58%، وتنفرد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بمجموع 490 درجة موزعة على جميع المواد الدراسية المقررة على الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الازهر برقم الجلوس 2022

يمكن معرفة نتائج الازهر برقم الجلوس 2022 من خلال الدخول مباشرة إلى بوابة الأزهر الإلكترونية التي تم تفعيله مؤخراً للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في الحصول على درجاتهم من المنزل دون النزول إلى المعاهد والتعرض للازدحام، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: