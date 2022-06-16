هــنا natiga.azhar.eg رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022، اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎. وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح لإجابات الطلاب في الصف السادس الابتدائي الازهري، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، ونتابع معكم خلال هذه المقالة خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022

أدي التلاميذ في الصف السادس الإبتدائي الأزهري، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2021/2022، خلال شهر مايو الماضي وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية بالتزامن مع الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد، وبدأت عمليات التصحيح في الكنترولات على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية واعتمادها من وكيل مشيخة الأزهر الشريف، وإعلان النتيجة بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف، بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب من الحصول علي نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022 برقم الجلوس والرقم القومي.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022

وإليكم خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022 والتي تم اعتمادها صباح اليوم الأربعاء من وكيل مشيخة الأزهر الشريف، وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول علي بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الإبتدائية 2022 الترم الثاني، رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2022 الأزهري.

ثانيًا: علي النقر على أيقونة نتائج الطلاب.

ثالثًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الصف السادس الإبتدائي الأزهري بشكل سليم وصحيح.

رابعًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث أو استعلام لمعرفة نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية.

خامسًا: الإنتظار ثواني سوف تظهر أمامك الدرجات في جميع المواد الدراسية التي أدى الطلاب فيها امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

بيان بتوزيع درجات للشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022

مادة القران الكريم من 50 درجة.

مادة اللغة العربية من 50 درجة.

مادة الرياضيات من 50 درجة.

مادة التربية الإسلامية من 50 درجة.

مادة العلوم من 25 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية من 25 درجة.

مادة اللغة الانجليزية من 25 درجة، والمواد الغير مضافة للمجموع مادة التربية الفنية 25 درجة، مادة الحاسب الالي 20 درجة.

زاد البحث خلال الدقائق الماضية على مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2021-2022 والتي اعتمدت رسميًا اليوم الأربعاء من وكيل مشيخة الأزهر الشريف وتفعيل الرابط الرسمي ” بوابة الأزهر الالكترونية”، نتيجة الشهادة الإبتدائية الفصل الدراسي الثاني، ليتمكن أبنائنا الطلاب من معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس.

شهدت الساعات الماضية، إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والرصد في الكنترولات على مستوى المناطق الأزهرية خلال الأيام الماضية التي أعقبت الامتحانات مباشرة، وتم اعتماد النتيجة اليوم الأربعاء، حتي يتعرف التلاميذ في الصف السادس الإبتدائي علي نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس.

ويُشار أن إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للامتحان بالعام الدراسي الحالي في الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغ نحو 105599 طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية، وحضر منهم بالفصل الدراسي الأول عدد 149116 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر 123953 بنسبة 83.13%، فيما بلغ عدد الحاصلين على مجموع ما أقل من 50% 25163 طلاب بنسبة 16.87%، وتم رفع النتائج علي موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف علي شبكة الأنترنت.

يواصل لليوم الثاني على التوالي، التلاميذ في مرحلة الشهادة الإبتدائية الأزهرية البحث على مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية بعد إعتماد النتيجة رسميًا من وكيل مشيخة الأزهر الشريف، ورفع النتائج مباشرة على الموقع الرسمي لنتائج بالأزهر الشريف، حتى يتمكن أبناؤنا في مرحلة إتمام الشهادة الإبتدائية الأزهرية من معرفة درجاتهم في امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي.