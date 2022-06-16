“اعرف نتيجتك بنفسك حالاً” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني| نتيجة شهادة الدبلومات الفنية جميع التخصصات برقم الجلوس

نتابع اليوم مع جميع طلاب المدارس الفنية ظهور نتيجه الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عن طريق بوابة التعليم الفني، التي اوشكت على الظهور بعد اقتراب عمليات التصحيح ورصد الدرجات المستحقة للطلاب في جميع محافظات الجمهورية من الانتهاء لبدأ اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم اعلان أسماء اوائل طلاب الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ والتي من المتوقع ان تكون مع نهاية الأسبوع القادم، ومن هنا نتولي متابعة لحظة بلحظة حال اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات لجميع الشعب سواء تجاري صناعي فندقي وتمريض.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الفصى الدراسي الثاني هي من النتائج الهامة والتي لا تقل أهمية عن نتايج الثانوي العام كونها تحدد مسير الطالب التعليمي المقبل، وهناك الالاف من الطلبة والطالبات على مستوي كافة المحافظات من الملتحقين بالمدارس الفنية والتي تتزايد بداخلهم مشاعر القلق والتوترخيال اقتراب موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية للاطمئنان على نتيجتهم المستحقة ولتحديد الطالب المرحلة التعليمية التالية بناء على المجموع الكلي.

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم المصرية على جميع الطلاب رابط بوابة التعليم الفني الموحدة التي تتيح للطالب وولي الأمر من الاطلاع على النتيجة كاملة من درجات ومجموع اجمالي بشكل الكترونيميسر دون اضطرار الطالب التوجه على مقر المدرسة التابع لها لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية من هناك، وذلك ضمن حرص الوزارة على سلامة الطلاب من التزاحم للاطلاع على شهادة الدبلومات الفنية، وتضمنت خطوات الاستعلام على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

على الطالب او ولي امره التوجه اولا على رابط بوابة الدبلومات الفنية 2022 ادناه.

ستفتح لك نافذة الصفحة الرئيسية لادخال البيانات المتطلبة منك.

اولا عليك تحديد النوعية.

ثانيا قم بتحديد الشعبة\ المجال.

ثالثا التخصص/ المهنة.

ثم ادخال رقم الجلوس.

كيفية يتم احتساب درجات المواد المقرر على طلاب الدبلوم الفني الصناعي عن نظام 3 سنوات في اختبارات نهاية العام الدراسي 2021/2022