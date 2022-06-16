وكالة الأنباء الفرنسية: ماكرون وشولتس ودراجي يزورون كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:26 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في طريقهم إلى كييف.

وأشارت إلى أن ماكرون وشولتس ودراجي، استقلوا قطارا خاصا، الخميس، متوجهين إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.

وقالت قناة “تسي دي اف” الألمانية وصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن القادة الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا ويتوقع أن يصلوا صباح الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشرت الصحيفة الإيطالية صورا للقادة الثلاثة على متن القطار.