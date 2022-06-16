مطلب عاجل من كينيا لحفظ الأمن فى شرق الكونغو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال كينياتا فى بيان "سيتم نشر القوة الإقليمية لشرق إفريقيا فى مقاطعات إيتورى وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية على الفور لتحقيق الاستقرار فى المنطقة وفرض السلام"

وأضاف أن "ذلك دعما لقوات الأمن فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وبالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

ويأتى بيان رئيس كينيا على خلفية هجوم كبير فى شرق الكونغو الديمقراطية شنته حركة 23 مارس المتمردة، التى استولت يوم الاثنين على بلدة استراتيجية على الحدود مع أوغندا.

واتفقت الدول السبع فى مجموعة شرق إفريقيا، التى انضمت إليها الكونغو فى أبريل الماضى، على تشكيل قوة مشتركة لكنها لم تحدد موعد نشرها.

أدى هجوم حركة 23 مارس، التى استولى آخر تمرد كبير لها على مساحات شاسعة من ريف الكونغو الديمقراطية الشرقى فى عامى 2012 و 2013، إلى إعادة التوترات بينها وبين رواندا المجاورة.

وتتهم الكونغو رواندا بدعم حركة 23 مارس، بما فى ذلك إرسال قواتها عبر الحدود. رواندا تنفى ذلك.

ولم يتم الإعلان عن التكوين الدقيق لقوة مجموعة شرق إفريقيا، بما فى ذلك ما إذا كانت ستضم جنودًا روانديين.

وقالت كينيا إن الاستعدادات للانتشار يجب أن تنتهى فى اجتماع للقادة الإقليميين فى نيروبى يوم الأحد المقبل.

وذكرت "رويترز" أنه لم يتضح من بيان كينياتا ما إذا كانت الكونغو قد وافقت على الانتشار، ميرة أنه لم يتسن لها الاتصال بالسلطات الكونغولية للتعليق.

نشرت أوغندا قوات فى شرق الكونغو العام الماضى لإجراء عمليات مشتركة مع جنود كونغوليين ضد ميليشيا أوغندية تنشط فى إقليمى شمال كيفو وإيتورى.