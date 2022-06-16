الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا عند نقطة الصفر

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عند نقطة الصفر ولا يوجد حوار بين البلدين، لذلك فإن الحديث عن نتائج القمة بين قادة البلدين فى 2021 غير مجدية.





ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بيسكوف: "أن الموضوع ليس تقليل من قيمة نتائج القمة بين القادة، ولكن من الواضح أن الحديث الآن عن هذه النتائج هو موضوع غير مجد، لأن العلاقات الآن فى الواقع عند نقطة الصفر، ولا يوجد أى حوار روسى أمريكى".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن قد عقدا قمة فى جنيف فى يونيو الماضي.

وفى السياق ذاته، أعلن مساعد الرئيس الروسى للشوؤن الدولية يورى أوشاكوف، الثلاثاء الماضى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ليس لديه أى خطط بعد للاجتماع مع نظيره الأمريكى جو بايدن، مضيفًا أن موسكو لا ترفض اللقاء.

وقال أوشاكوف، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "وفقًا لما لدى من معلومات، لم يتم التخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع بعد".

وأوضح المسؤول الروسى أيضًا أن موسكو لا ترفض عقد أى اتصال مباشر محتمل بين الرئيس بوتين ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب بعض الاستعدادات.