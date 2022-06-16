واشنطن: مساعداتنا الأمنية لـ أوكرانيا تجاوزت الـ 5.6 مليار دولار

وقال بلينكن، فى بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، أمس الأربعاء، إن إجمالى المساعدات الأمنية التى قدمتها الولايات المتحدة لـ أوكرانيا تجاوزت الـ 5.6 مليار دولار منذ العملية العسكرية الروسية.
وأضاف: "لقد فرضنا عقوبات شديدة على روسيا وعززنا ردع الناتو ودفاعه على الجناح الشرقى وقدمنا مستويات تاريخية من المساعدة العسكرية وغيرها لأوكرانيا لأنها دافعت بشجاعة عن أراضيها وحريتها".
وفى سياق متصل، أعلن البيت الأبيض إنه ينبغى عى أوكرانيا أن تتخذ بنفسها القرارات التى من شأنها تسوية النزاع فى البلاد.
ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال، جون كيربى، منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، الأربعاء، إن موقف الرئيس جو بايدن لم يتغير تجاه أوكرانيا وأنه ليس من الممكن إيجاد حل للأزمة الأوكرانية دون أوكرانيا نفسها، مشددا على ضرورة أن يحدد الرئيس فولوديمير زيلينسكى كيف ستنتهى الحرب فى بلاده نظرًا لأنها الرئيس المنتخب للبلاد ديمقراطيا.
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