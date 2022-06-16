نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة الازهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2022 مازالت الشهادة الإعدادية تشغل اهتمام عدد كبير جداً من الأسر المصرية، بالاخص بعد أن أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية للتربية والتعليم في معظم محافظات مصر خلال الأيام القليلة الماضية، ولذلك يشعرن عدد كبير من الطلاب و الطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية التي لم يظهر حتى الآن نتائجهم بالخوف والقلق الشديد بشأن النتيجة، ولكن أكدت مصادر موثوقة على أن جميع النتائج سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة وقبل نهاية هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن النتائج وأكدت على أن جميع لجان التصحيح تعمل في جهد كبير جداً وبشكل سريع ودقيق لسرعة الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة ورفعها على المواقع الرسمية لكى يحصل عليها الطلاب والطالبات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية جميع المحافظات الترم الثاني 2022

لقد أكدت بعض المصادر التي تعمل في القطاع الأزهري على أن النتائج سيتم ظهورها قريباً جداً وان النتيجة في مرحلة التصحيح وجمع الدرجات وعلى جميع الطلاب الهدوء والصبر وترقب إعلان النتائج، كما حرصنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني الذي يتابع معكم لحظة بلحظة جميع نتائج

المراحل الدراسية الابتدائية الإعدادية والثانوية أن نقدم لكم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري لجميع المحافظات لكي يستطيع الطلاب استخراج النتيجة فور اعتمادها والإعلان عنها، والرابط هو

بوابة الأزهر الشريف الرسمية للإعلان عن النتائج

على الطالب الدخول إلى الرابط، والنقر على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة (اسم الطالب الرباعي، رقم الجلوس، الادارة التعليمية، المدرسة) ثم يقوم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة، على الفور سيظهر أمامك النتيجة مع نسبة النجاح وبيان الدرجات.

الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والشهادة الابتدائية 2022، حيث أعلن القطاع الأزهري صباح يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 على الأنتهاء من تجميع الدرجات ورفع النتيجة على بوابة الازهر، واعتماد النتيجة، حيث يصل نسبة النجاح الكلية للشهادة الإعدادية 70.29% ليحصل الفتيات على نسبة نجاح 77.90% أعلن من البنين الذي حصلن على نسبة نجاح 63.58%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من المراحل الدراسية الهامة التي يمر بها الطالب وهي تحديد من خلالها مسيرته التعليمة، لذلك نلاحظ وجود حالة من الخوف والقلق بشأن النتيجة كل عام، ولذلك حرصت كافة الإدارات التعليمية على البدء في تصحيح أوراق الامتحانات فور الانتهاء من الاختبارات، وسيكون توزيع الدرجات على النحو التالي:

مادة القرآن الكريم من 20 درجة.

الفقه من 25 درجة.

أصول الدين (تفسير، توحيد، حديث، سيرة) من 50 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية من 10 درجات.

اللغة العربية من 50 درجة.

الدراسات الإجتماعية من 20 درجة.

اللغة الانجليزية من 20 درجة.

الرياضيات (الجبر، الهندسة) من 30 درجة

العلوم من 20 درجة.

هكذا يكون المجموعة الكلي للترم الواحد 245 درجة.