نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هُنا” الاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية جميع المحافظات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في كل محافظات مصر، يحدد الطالب مصيره التعليمي وفقا لما حصل عليه من درجات، حيث يوجد في مصر طرق متعددة منها مرحلة الثانوية العامة ثم التعليم الجامعي، بالإضافة إلى التعليم الصناعي والتعليم الفني والتعليم الزراعي وثانوي السياحة والفنادق وثانوي الخدمات، وثانوي التمريض، في السطور التالية نوضح تنسيق الدبلومات الفنية جميع المحافظات حيث نطرح درجات الحدود الدنيا بالمحافظات للالتحاق بالدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية جميع المحافظات 2022

ولكن فرصة الاختيار بين كل هذه الطرق ليست متاحة لكل الطلبة، حيث يتم تحديد كل طرق من السابق ذكرهم وفقا لمجموع الطالب، ولذلك ينتظر كل طلبة الشهادة الإعدادية ظهور تنسيق كل المدارس الفنية أو العامة سواء مدارس الثلاث سنوات أو المدارس الفنية التي تستمر لمدة خمس سنوات.

والجدير بالذكر أن تنسيق هذه المدارس متفاوتة ومختلفة من محافظة إلى أخرى، ويتم تحديد ذلك وفقا لعدد الكلبة وفقا لنسبة النجاح بجانب عدد آخر من المعايير، واليوم قد ظهر تنسيق الدبلومات الفنية في جميع محافظات الجمهورية، في السطور التالية تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تفاصيل درجات تنسيق الدبلومات الفنية بالمحافظات

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة الغربية 236 درجة.

الحد الأدني للقبل قي تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة سوهاج 258 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة أسيوط 240 درجة.

درجة تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة المنوفية 230 درجة

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة قنا 248 درجة.

درجة تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة كفرالشيخ 252 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة القاهرة 235 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الجيزة 218 درجة.

درجة تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة الإسكندرية 225 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية 238 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة الدقهلية 250 درجة.

درجة تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة 250 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة القليوبية 235 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة المنيا 230 درجة.

هذا وفي الساعات القليلة القادة يتم الانتهاء من الكشف عن تنسيق الثانوية العامة للقبول بالمدارس الثانوية بالمحافظات وفق الحدود الدنيا بباقي المحافظات، ومن المقرر أن يستعد طلاب الشهادة الاعدادية من هؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ لامتحانات الدور الثاني 2022 للبت في موقفهم تجاه المدارس الثانوية.