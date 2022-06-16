نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن بلاغ هروب عبر منصة ابشر ووزارة العمل والإجراءات المتخذة من الهارب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصصت وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية تساعد في الاستعلام عن بلاغ هروب أحد المقيمين بها مع تواجد رقم الإقامة الخاصة به، وهذا ما سوف نقدمه لكم من خلال سطور المقال القادمة، كما أن هذه المنصة تساعدك في الحصول على العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقعنا المتميز.

استعلام عن بلاغ هروب

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بتوفير إحدى المنصات الإلكترونية والمعروفة بمنصة أبشر من أجل الاستفادة بعدة خدمات، والتي يعد الاستعلام على بلاغ الهروب واحدًا من ضمن هذه الخدمات، ويمكنك الاستعلام بالطريقة التالية:

استعلام أبشر بلاغ هروب

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال الدخول على منصة أبشر.

بعد ذلك قم بتدوين رقم إقامتك مضبوطًا في الخانة المناسبة له.

ثم بعدها سيظهر أمامك رقم مائي قم بكتابته في مكانه المناسب.

بعد ذلك قم بالدخول على ايقونة مشاهدة وسوف يتم عرض كل ما يخص المقيم من معلومات.

الاستعلام عن الاجانب الذين هربوا من منازلهم عن طريق وزارة العمل

يمكن التعرف على ذلك من خلال السير على مجموعة من الخطوات، والتي نعرضها لكم فيما يلي:

قم بالتواصل مع الصفحة الرسمية لوزارة العمل السعودية.

بعد ذلك قم بالدخول على ايقونة الأجانب الذين تركوا منازلهم.

ثم قم بكتابة رقم هوية الأجنبي في مكانه الصحيح.

بعد ذلك قم بالدخول على كلمة بحث ليظهر أمامك كل ما يخص الشخص.

أهم الإجراءات الضرورية التي يتخذها الهارب

هناك بعض الإجراءات اللازم اتخاذها من الهارب حتى يكون في حماية الحركة الوطنية، ونقدم لكم أهم هذه الإجراءات فيما يلي:

في البداية يتنازل الهارب تنازلًا نهائيًا عن أي وضع قانوني له في داخل المملكة السعودية حتى يتم حمايته من الحركة الوطنية.

أما إذا فكر الهارب في تسليم نفسه فسوف يقوم بدفع غرامة مالية.

في نهاية الحديث عن استعلام عن بلاغ هروب، فقد عرضنا كيفية الاستعلام من خلال منصة أبشر التي قدمتها لنا المملكة العربية السعودية، كما عرفنا كيفية التعرف على الهاربين من خلال رقم الإقامة، أيضًا قمنا بذكر أهم الإجراءات الواجب إتباعها من الهارب من المنزل في المملكة العربية السعودية.