الاستعلام عن الدعم التكميلي عبر صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo

لقد كثر البحث في الآونة الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن الدعم التكميلي لهذا العام 2022، وذلك لأن الأشخاص المسجلين في هذا الدعم اقترب موعد حصولهم عليه هذا، وقد أتاح صندوق المعونة رابط من أجل الحصول على الدعم التكميلي، كما أصدر برق الدامور الأمين العام للتنمية الاجتماعية في الأردن مجموعة أسماء الأسر التي سوف تحصل على هذا الدعم، كما سيتم إصدار أهم الحالات التي يمكنها الحصول على الدعم والتي لم تتمكن من ذلك.

الاستعلام عن الدعم التكميلي

قامت المملكة الأردنية بتوفير الدعم للمواطنين المستحقين لهذا الدعم وذلك من أجل المساعدات المادية لفتح بعض المشروعات، وقد يصل هذا الدعم المادي إلى 125 ألف أسرة اردنية، كما أنه من الممكن زيادة عدد هذه الأسر. ومن أجل الاستعلام عن هذا الدعم على المواطنين إتباع عدد من الخطوات، والتي نعرضها لكن فيما يلي:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطنية.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم الخاص بهويتك في الخانة المحددة لذلك.

ثم بعدها قم بمليء البيانات التي تطلب منك.

بعد ذلك يتم الدخول على ايقونة الاستعلام.

بالتالي ستظهر كل البينات امامك.

الدعم التكميلي

يعتبر الدعم التكميلي واحدًا من أبرز الخدمات التي تقدم بهدف توفير الأموال التي تحتاجها عدد من الأسر في الأردن بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد تم وضع عدة شروط لمن هم يستحقون هذا الدعم من أهم هذه الشروط ما يلي:

لابد من حصول المتقدم على برنامج الدعم التكميلي على الجنسية الأردنية وليس أي جنسية أخرى.

بينما لابد ان يكون مكان الإقامة التي يعيش فيها الشخص المتقدم على الدعم في إحدى بلاد الأردن.

كما يجب أن يكون الشخص المتقدم على الدعم التكميلي من الأشخاص الذين يكون دخلهم محدودًا.

أيضا يشترط عدم وجود عمل خاص بالمتقدم على الدعم التكميلي سواء أكان هذا العمل حكومي أو عمل خاص.

هذا وقد تم الإعلان في الوقت الحالي عن أسماء هذه الأسر، فعليكم المبادرة للتأكد من الأسماء المستحقة.

في نهاية المقال المتحدث عن الاستعلام عن الدعم التكميلي، فقد قمنا بعرض كيفية الاستعلام عنه عبر الانترنت، كما قمنا بتقديم أهم الشروط الواجب توافرها في الأسر التي تستحق هذا الدعم، فإذا توافرت بك هذه الشروط فبادر بتسجيل بيناتك.