نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تقديم طلاب الصف الاول الابتدائي 2022- 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الصف الاول الابتدائي، من أكثر ما يشغل بال اعداد كبيرة من أولياء الأمور في الوقت الحالي هو تقديم الصف الاول الابتدائي، ويأتي هذا بشكل خاص بعد ان تم الاعلان من المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم أن الرابط الخاص بالتقديم متاح الآن، على أن يستمر التقديم حتى يوم 30 يونيو 2022، وذلك لبدء كافة المراجعات الالكترونية لإرسال نتيجة التقديم إلى جميع أولياء الامور، وذلك ليبدأ كل ولي امر في فتح الملف الخاص بالطالب في المدرسة المقبول بها بشكل مبدئي، وذلك قبل بداية العام الدراسي الحديد 2022/2023 والمقرر أن يكون مع نهاية شهر 9 للعام الجاري.

تقديم الصف الاول الابتدائي

لقد تم الإعلان عن بعض الاوراق المطلوبة في تقديم الصف الاول الابتدائي من كافة أولياء الأمور، وذلك لامكانية التقديم إلكترونيًا بسهولة، حيث قد جاءت الاوراق المطلوبة كالاتي:

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

عدد 6 صور شخصية للطالب

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

دمغات التأمين الصحي

طابع المهن التعليمية وتنمية موارد صندوق تمويل مشروعات

ايصال كهرباء او ماء أو غاز

ملف به اوراق التقديم في المدارس من المكتبة

صورة من التقديم على الانترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس ٱولهم المدرسة التي ترغب التقديم فيها.

رابط وخطوات تقديم الصف الاول الابتدائي

يمكن الان لكافة أولياء الأمور بدء تقديم الصف الاول الابتدائي الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد والذي يمكن من خلالة التقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي، وذلك بعد ان تم الاعلان ان التقديم للصف الأول الابتدائي من المقرر أن يكون بدءًا من ستة سنوات وحتى تسعة سنوات، وذلك في اول شهر اكتوبر 2022 القادم، على أن تكون خطوات التقديم مثل الخطوات التالية:

اضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

اختر “تقديم الأول الابتدائي”

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك واختر محل السكن والمدارس المرغوب بها ضمن المربع السكني الخاص بك.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات اضغط على تسجيل، وهكذا تكون قد انتهيت من التسجيل.

جدير بالذكر أن تقديم الطلاب الخاص بالصف الأول الابتدائي كان قد بدء منذ أول يونيه ومستمر حتى نهاية الشهر الجاري لذا يبحث الكثير من أولياء الأمور عن طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023 ومن خلال الشرح السابق يمكن لأولياء الأمور الدخول على موقع تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي واستكمال البيانات.