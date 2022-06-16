رابط تسجيل اولى ابتدائي.. تقديم الصف الاول الابتدائي 2022- 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تقديم الصف الاول الابتدائي، يمكن الان لكافة أولياء الأمور في كافة المحافظات المصرية بدء تقديم الصف الاول الابتدائي، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، حيث قد تم الإعلان من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه يمكن الان لجميع أولياء الأمور بدء التقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي بالاضافة إلى مرحلة رياض الاطفال، على ان يكون ذلك الكترونيا تسهيلًا على اولياء الامور امر التسجيل، والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن العُمر المُحدد الخاص بالطالب في المدارس الحكومية والرسمية وذلك ليتعرف كل ولي أمر على السن المحدد للطالب لبدء التقديم.

تقديم الصف الاول الابتدائي

تزامنًا مع الإعلان عن رابط تقديم الصف الاول الابتدائي، قد تم الاعلان ان العُمر المُحدد للتقديم في الصف الأول الابتدائي لا يقل عن ست سنوات ولا يزيد على تسع سنوات، على أن يكون ذلك في اول شهر اكتوبر 2022، أما سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال فلا يقل عن أربع سنوات ولا يزيد عن خمسة سنوات وستة أشهر وذلك في اول شهر اكتوبر 2022 القادم، والجدير بالذكر أن التقديم مُتاح إلكترونيا عبر موقع بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية، أما عن التقديم الورقي فإن ذلك يكون بعد التسجيل وصدور النتيجة الكترونيا، حيث يتجه ولي الأمر إلى المدرسة التي صدرت له في التقديم لفتح ملف الصف الأول الابتدائي.

خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي

ادخل على الرابط التالي والخاص بـ موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

اختر خدمة “تقديم الصف الاول الابتدائي” ضمن كافة الخدمات المتاحة أمامك داخل الموقع.

قم بإدخال كافة بيانات ولي الأمر المطلوبة منك داخل الموقع أهمها الوظيفة والرقم القومي واسم ولي الأمر كاملًا وغيرها من البيانات.

بعد ذلك سيطلب منك الموقع اضافة الرغبات الخاصة بك، اي اضافة المدارس المتاحة في المحل السكني الخاص بك حسب الرغبات التي ترغب بها.

قم بالنقر على كلمة “تسجيل”، وسيتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بك وفور مراجعها من المسؤولين سيتم التواصل معك لإكمال عملية التقديم.

يذكر أن تقديم الصف الاول الابتدائي كان قد بدء منذ اول يونيه 2022 ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر 30- 60 -2022 لذا ينبغي على أولياء الأمور سرعة تسجيل بيانات الطلاب على موقع التقديم الرسمي وذلك لضمان تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2022- 2023 ويجب أيضا التأكد من البيانات المقدمة من ولي الأمر خاصة الرقم القومي الخاص بالطالب.