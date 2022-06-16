استخرج قريبا نتائج الثانوية العامة قطر وزارة التربية والتعليم 2022

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عمر شويل - جدة يترقب طلاب الثانوية العامة بقطر ظهور نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي، حيث انتهى الطلاب في الصف الثاني عشر من إجراء اختبار الدور الأول في الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الماضى، وعلى الفور بدأت عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، وذلك من أجل الإعلان عن نتائج طلاب الثانوية العامة فى أسرع وقت ممكن بعد انتهاء التصحيح واعتماد الدرجات بشكل نهائي لإعلان النتائج على الموقع الخاص بخدمات الجمهور الذي اقرته الوزارة بشكل رسمي لظهور نتائج طلاب الثانوية العامة عليه ، حيث يمكن معرفة النتيجة فور الاعلان رسميا عن ظهورها، ونوضح اليوم اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بقطر ورابط الاستعلام عنها.

نتائج الثانوية العامة قطر 2022

وفي ظل البحث المستمر من جانب طلاب الصف الثاني عشر وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة، صرح وكيل ابراهيم صالح النعيمي أن أعمال التصحيح قد شارفت على الانتهاء وانه من أن الإعلان عن النتائج سيكون بشكل رسمي يومي الأربعاء الخميس المقبلين أى بحلول تاريخ 16 يونيو الجاري، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل الوزارة ورفعها على الموقع المخصص للاعلان عن نتائج الدور الأول للصف الثاني عشر بقطر وعن نسبة النجاح المتوقعة، قد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم ان نسبة النجاح هذا العام مرتفع بين طلاب الثانوية العامة على عكس العامين السابقين حيث أن العملية التعليمية قد تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا .

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بقطر 2022

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم القطرية رابط رسمي من اجل الاستعلام عن نتائج الطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك من أجل تسهيل طريقة استخراج نتيجة الطالب اليكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، وسوف نوضح فيما يلي طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط المعلن من قبل الوزارة والذي سول تظهر نتائج الدور الأول لطلاب الصف الثانى عشر عليه.

اولا يتم الدخول على رابط موقع خدمات الجمهور نتائج الثانوية قطر.

ثانيا يتم الضغط على خيار نتيجة الثانوية العامة التوجهية.

ثالثا يقوم الطالب بإدخال رقم المقعد ثم يضغط على عرض النتيجة.

رابعا سوف تظهر جميع بيانات ودرجات الطالب في حال رفع النتيجة على الموقع من قبل الوزارة.