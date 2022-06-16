البيت الأبيض: أوكرانيا يجب أن تتخذ قراراتها بنفسها لحل أزمتها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال، جون كيربى، منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، الأربعاء، إن الزعاء الأجانب عليهم التحدث نيابة عن أنفسهم وبلدانهم ومصالحهم الوطنية.

وأوضح كيربى أن موقف الرئيس جو بايدن لم يتغير تجاه أوكرانيا وأنه ليس من الممكن إيجاد حل للأزمة الأوكرانية دون أوكرانيا نفسها، مشددا على ضرورة أن يحدد الرئيس فولوديمير زيلينسكى كيف ستنتهى الحرب فى بلاده نظرًا لأنها الرئيس المنتخب للبلاد ديمقراطيا.

يأتى ذلك تعقيبا لتصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى مفادها أن زيلينسكى عليه أن يجرى محادثات عاجلة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للتوصل إلى حل يضمن إنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وفى سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، الأربعاء، أن العملية العسكرية لروسيا فى أوكرانيا ستنتهى عندما ترى موسكو ذلك مناسبا، كما شدد على التزام بلاده الراسخ بالأهداف المعلنة لهذه العملية العسكرية.