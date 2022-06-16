ضربات كوفيد لا ترحم.. عدد إصابات كورونا حول العالم فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ففى فرنسا، سجلت السلطات الصحية 51 ألفا و954 إصابة جديدة إلى جانب 49 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 29 مليونا و975 ألفا و772 إصابة، فيما بلغ تراكمى الوفيات 148 ألفا و947 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 آلاف و885 إصابة و48 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 17 مليونا و736 ألفا و696 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و553 حالة وفاة.

وسجلت تشيلى 10 آلاف و648 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، لترتفع بذلك إجمالى الحالات فى البلاد إلى 3 ملايين و844 ألفا و668 حالة فيما وصل تراكمى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 58 ألفا و135 حالة وفاة.

وفى إيران، سجلت السلطات الصحية 179 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و234 ألفا و221 إصابة مؤكدة، كما سجلت 4 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 141 ألفا و357 حالة وفاة.

وفى مالطا، سجلت السلطات الصحية 273 إصابة جديدة وارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 96 ألفا و 763 إصابة مؤكدة، بينما لم يتم تسجيل أى حالات وفاة لتستقر حصيلة الوفيات عند 728 حالة وفاة.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و 694 ألفا و121 إصابة، والوفيات إلى 60 ألفا و 461 حالة.

وسجلت زامبيا 161 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 323 ألفا و654 مصابا لم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى الوفيات عند 3990 حالة.

وسجلت السنغال 11 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 86 ألفا و186 مصابا، وتسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1968 حالة.

وفى سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 471 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليون و29 ألفا و415 إصابة مؤكدة، إلا أنها لم تسجل أى حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و645 حالة وفاة.

وفى فيتنام، سجلت السلطات الصحية 866 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 10 ملايين و734 ألفا و151 إصابة، إلا أنها لم تسجل أى حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 43 ألفا و83 حالة وفاة.

وفى نيبال، سجلت السلطات الصحية 19 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 979 ألفا و297 إصابة، إلا أنها لم تسجل أى حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 11 ألفا و952 حالة وفاة.

وفى إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 1242 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 6 ملايين و63 ألفا و251 إصابة، كما سجلت 8 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 156 ألفا و670 حالة وفاة.

وفى المجر، سجلت السلطات الصحية 1636 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليون و923 ألفا و122 إصابة، كما سجلت 23 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 46 ألفا و594 حالة وفاة.

وفى كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 547 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و140 ألفا و625 إصابة، وتم تسجيل حالتى وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و22 حالة.

وفى الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1056 إصابة جديدة، كما تم تسجيل حالتى وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 2 مليون و994 ألفا و668 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و419 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 232 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و954 ألفا و637 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا و131 حالة.

وفى البوسنة والهرسك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 30 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 378 ألفا و168 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 15 ألفا و793 حالة.

وفى أفغانستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 58 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 181 ألفا و178 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 7 آلاف و710 حالات.

وفى هولندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و 418 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 8 ملايين و114 ألفا و233 إصابة، وإجمالى عدد حالات الوفاة عند 22 ألفا و337 حالة.

وفى هونج كونج، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1127 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و221 ألفا و 808 إصابات، وإجمالى عدد حالات الوفاة عند 9 آلاف و392 حالة.

وفى اليونان، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و288 إصابة و15 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 3 ملايين و517 ألف و898 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و49 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة فى بريطانيا تسجيل إجمالى وفيات بلغ 196 ألفا و643 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 239 ألفا و292 حالات إصابة.

وفى قبرص، أعلنت تسجيل 2207 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة 491 ألفا و777 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1068 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 158 ألفا و534 حالة إصابة و292 حالة وفاة جراء كوفيد 19 خلال الاسبوع الماضى.

وفى ايرلندا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2742 إصابة جديدة وصفر وفيات، لترتفع بذلك إجمالى الحالات النشطة بالفيروس فى البلاد إلى مليون و578 ألفا و284 حالة وفاة فيما ظل تراكمى الوفيات ثابت عند الـ7 آلاف و409 حالات.