خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق epedu.gov.iq

يبحث الكثيرين خلال تلك الأيام عن كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية بأنه يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني والذي يعلن عن نتيجة القبول الموازي للطلاب الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالكليات من خلال التعليم المركزي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بعض الطلاب الذين يفضلون الالتحاق بالتعليم الموازي بدلا من التعليم العام، ونستعرض لكم خلال المقال الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها معرفة النتائج بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للإدارات التعليمية أو لأي مكان، حيث يمكنك الاستعلام عنها من المنزل.

تعرف على نتائج القبول الموازي 2022

وكان عدد كبير من كبير من الطلاب قاموا بالتقديم خلال الفترة الماضية في القبول الموازي وقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن قبول عدد 22 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات العراقية، والذي يمكنهم الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الفترة الماضية الكثير من التساؤلات عن طريقة الحصول على النتيجة لمعرفة ما إذا كان قد تم قبولهم أم لا، حيث تقوم الوزارة باختيار الطلاب المقبولين وفقا لعدد من الشروط والمعايير التي تم وضعها، وتلك الشروط كالآتي:

أن يكون مواطن عراقي.

أن يكون من مواليد عام 1995 على الأقل.

أن يكون الطالب قد تخرج في عام 2019/2022 أو عام 2020/2021.

أن يكون حاصلا على شهادة التخرج من المرحلة الإعدادية وتكون معتمدة.

اجتياز الفحص الطبي بنجاح.

ألا يكون الطالب يعمل في أي مجال بجانب الدراسة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التعليم الموازي

وبعد التساؤلات الكثيرة عن طريقة الاستعلام عن النتائج نعرض لكم الطريقة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وهو الموقع الوحيد الذي يقوم بالإعلان عن النتائج، ولكي يتم الحصول على نتيجتك ومعرفة مدى قبولك في التعليم الموازي يجب إتباع الخطوات التالية: