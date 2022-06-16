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عمر شويل - جدة إعفاء قرض الراجحي 1444 للمواطنين والمقيمين في المملكة السعودية خطوات تقديم الطلب؛ حيث يعتبر بنك الراجحي من أشهر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية وأكثرها فخامة، ويقدم مجموعة من الخدمات والقروض في شكل خدمات التي لا يقدمها أي بنك أخر والتي تخدم عملاء البنك من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً وتتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية ومن أهم مميزات البنك أنه يتفق مع الشريعة الإسلامية وغير مخالف لأحكام الدين الحنيف، ومن بين هذه الخدمات خدمة مباشر بنك الراجحي وخدمة تمويل شخصي وخدمة إعفاء قرض الراجحي، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا ” موقع ثقفني الإخباري ” خطوات تقديم الطلب والاستعلام عن ذلك.

إعفاء قرض الراجحي 1444 للمواطنين والمقيمين

يقدم بنك الراجحي عدد كبير من الخدمات التي تخدم المواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية والمتقاعدين أيضاً، ومن هذه الخدمات خدمة إعفاء بنك الراجحي، حيث يقدم البنك العديد من التمويلات والقروض التي تساعد عملائه في ظروف الحياة الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار وتفشي فيرس كورونا، وأعلن مصرف الراجحي مؤخراً عن إعفاء جميع عملاء بنك الراجحي من دفع الرسوم الخاصة ببطاقة الصرافة في جميع الفروع المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومنها بدل فاقد وبدل تالف، كما شدد بنك الراجحي عن عدم السماح بتنفيذ عمليات الخصم اليدوية لأي من رسوم بطاقات الصرافة الألي علي حساب مصرف الراجحي.

يقدم بنك الراجحي ذلك الإعفاء لكل المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كما يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المختلفة غير الإعفاء، فهناك حاسبة تمويل بنك الراجحي والتي من خلالها يتمكن الشخص من معرفة قيمة المبالغ التمويلية والأقساط المتبقية، ولا يقتصر تقديم تلك الخدمات علي المواطنين السعوديين فقط بل يتمكن أيضاً جميع المقيمين والوافدين الي أراضي المملكة الاستفادة من تلك الخدمات.

خطوات تقديم طلب إعفاء بنك الراجحي

يمكن تقديم طلب إعفاء بنك الراجحي من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول علي موقع بنك الراجحي الرسمي.

تقديم صورة الهوية الوطنية للمواطن السعودي المتقدم للحصول على إعفاء بنك الراجحي.

تقديم صورة الإقامة للمقيم في المملكة العربية السعودية المتقدم للحصول على إعفاء بنك الراجحي.

تقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بالمتقدم تشمل المسمى الوظيفي والراتب الشهري الخاص بالمتقدم.

شروط الحصول على قرض بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي، عقاري، وسيارات بالضمان، فهذه الخدمات يتمتع بها المواطن الذي يحمل الجنسية السعودية فقط إذا كان المتقدم بالطلب يعمل في قطاع عام يجب ألا يقل الراتب الشهري عن ٥٠٠٠ ألف ريال سعودي وبالنسبة للذي يعمل في القطاع الخاص يجب ألا يقل عن ٧٥٠٠ ريال سعودي، أما عن التمويل الوطني فيشترط الآتي: