إغلاق آخر مستشفى مؤقت لعلاج مرضى كورونا فى شانغهاى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن آخر مريض غادر صباح أمس الثلاثاء المستشفى الذى أقيم داخل مركز شانغهاى الدولى الجديد للمعارض، وجرى استخدامه فى أثناء تفشى المرض فى شانغهاى.

واستقبل المستشفى المؤقت، الذى يضم 14000 سرير، 47920 مريضا على مدار الـ77 يوما الماضية.

وسجلت شنغهاى حالتى إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محليا منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم، بحسب لجنة الصحة ببلدية المدينة.

وذكرت اللجنة، وفقا لـ"شينخوا"، أنه جرى اكتشاف حالتى الإصابة خلال فحص مجتمعى، وتم إرسالهما إلى مستشفيات مخصصة للعلاج الطبى أو المراقبة الطبية.

يأتى ذلك فيما سجلت العاصمة بكين سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 محليا اليوم وفقا للسلطات المحلية، وقال نائب رئيس مركز بلدية بكين للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ليو شياو فنغ، فى مؤتمر صحفى، إنه تم تسجيل كل الحالات الجديدة بين الأشخاص الخاضعين للحجر الصحى للمراقبة.

وأضاف أن العمل الحالى للوقاية والسيطرة فى بكين "لا يزال فى مرحلة حرجة".

وسجلت بكين فى الفترة من 9 يونيو حتى عصر اليوم 327 إصابة محلية بالعدوى، وتوجد فى المدينة حاليا أربع مناطق متوسطة الخطورة لكوفيد-19.