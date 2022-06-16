أحلى تسالي في الصيف طريقة عمل الترمس بسرعة البرق أحلي من الجاهز وأنضف

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الترمس يعتبر من المأكولات المسلية وخاصة في فصل الصيف وفي المناسبات حيث أنه يعتبر عادة لكل المصريين في الدول العربية في الأعياد، لذلك يتم البحث عنه بشكل كبير وطريقة عمله بكل سهولة، وسوف نوضح لكم ابسط الطرق والخطوات لعمل الترمس في المنزل.
مكونات عمل الترمس
ولعمل الترمس في المنزل تجتاح إلى المكونات التالية:
- نحتاج حوالي كيلو واحد من الترمس.
- لا بد من إضافة جوالي كوب من الملح.
- يجب إضافة أيضا ليمون حتى يعطي نكهة مميزة.
طريقة عمل الترمس البلدى
وتعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأسهل لعمل الترمس في المنزل، حيث أن طريقة العمل تكون كالتالي:
- حيث أنه في البداية يتم غسل الترمس بشكل جيد.
- ونحتاج أن نتركه في إناء عميق حتى يغطي الماء الترمس بشكل جيد.
- ونتركه ليلة كاملة.
- واليوم التالي يتم تغيير الماء في الإناء ونضعه على النار.
- نترك الإناء على النار لمدة تصل إلى. نصف ساعة.
- فيما بعد تترك الترمس فترة في الماء الساخن.
- الخطوة التالية هي أن يتم وضع الملح والليمون ولكن قبلها يجب أن يتم تغيير الماء الساخن وضع ماء بارد به.
- ويترك الإناء ليلا كاملة حتى يستوي.
طريقة عمل الترمس البلدى للشيف حسن
قام الشيف حسن العديد من المرات بتقديم طرق لعمل الترمس في المنزل حيث أنه خلال يومين فقط سوف يكون جاهز وذلك بالخطوات التالية:
- نحتاج إلى أن يتم وضع الترمس لمدة ثلاثة أيام في الماء ويجب أن يتم تغيير الماء بشكل مستمر.
- حيث أنه الخطوة التالية أنه يتم تصفية الترمس.
يوضع فيما بعد في وعاء عميق.
ونتركه على النار.
- حتى يتم نضج الترمس.
والخطوة التالية هي وضع كميات الملح المتوفرة على حسب رغبة كل شخص.
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