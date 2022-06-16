بيقرمش يعني بيقرمش الطريقة الأصلية لعمل الخيار المخلل السوري في المنزل بدون شرائه

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الخيار المخلل يعتبر واحدة من أهم المقبلات التي يتم وضعها بجانب باقي الأصناف، خاصة أنه يعتبر فاتح للشهية، وفي الفترة الأخيرة اشتهرت العديد من البلدان العربية في تقديم المخلل بجانب الوجبات لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل المحلل بكل سهولة في المنزل.
الخلطة الأصلية لمخلل الخيار
ولكي تتمكن من عمل الخيار المخلل في المنزل يمكنك القيام بالخطوات التالية، حيث أنه يجب على ربات المنزل توفير الخطوات الصحيحة لهذا الأمر:
- حيث أنه أول خطوة هي أنه نحتاج إلى حوالي أربعة من فصوص الثوم.
- لا بد من إضافة حوالي اثنين كيلو من الخيار الصغير.
- نحتاج إلى حوالي نصف كوب من الخل الأبيض.
- نحتاج إلى إضافة حوالي أربعة معالق من الزيت النباتي.
- الخطوة التالية هي أن نضيف نصف ملعقة من السكر.
- لا بد من إضافة حوالي نصف ملعقة من الثوم المفروم.
طريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش في المنزل
يبحث الكثير من النساء عن الطريقة وبالنسبة لطريقة تحضير المخلل فإنه يكون الخطوات كالتالي:
- لا بد أن نقوم بتجهيز كل المكونات ونحتاج أن نغسلها بشكل جيد فيما بعد.
- كما أنه يجب أن يتم إزالة كل الأوساخ منها بكل سهولة.
- لا بد أن تقوم بتقطيع الخيار إلى نصفين..
والخطوة التالية فيما بعد أن تضعها في برطمان ولا بد أن تضع الثوم معها.
- كما أنه بعد أن تقوم بالانتهاء من كل هذه الخطوات لا بد أن تقوم بوضع الزيت وذلك على السطح وهذا سوف يحمي البرطمان من أن يتعفن فيما بعد.
- وفي النهاية سوف تحتاج أن تنظر فترة من الوقت حتى ينضج الخيار المخلل بكل سهولة.
- كما أنه ويمكنك فيما بعد أن تقدمه في المنزل بجانب العديد من الوجبات.
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